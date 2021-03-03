Стартовал кадровый проект «Моя Мордовия»

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов дал старт кадровому проекту «Моя Мордовия».

Указанный проект направлен на выявление, развитие и поддержку перспективных руководителей.

Победители будут включены в резерв управленческих кадров республики и получат право на участие в образовательной программе по развитию управленческих навыков.

Подать заявку на участие можно до 16 апреля на сайте – моя-мордовия.рф. К участию приглашаются граждане РФ в возрасте от 25 до 55 лет включительно, имеющие высшее образование и опыт управления не менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее трех лет.

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Источник: e-mordovia.ru