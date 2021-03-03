В Мордовии осужденных проконсультировали по вопросам трудоустройства

Сотрудники Чамзинского межмуниципального филиала уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ по Мордовии совместно с представителями отделов содействия занятости населения по Большеберезниковскому, Дубенскому и Атяшевскому районам республики приняли участие в совместных мероприятиях, направленных на оказание помощи в трудоустройстве лицам, осужденным к наказаниям и мерам уголовно-правового характера, не связанным с изоляцией от общества.

В данных мероприятиях приняли участие 26 осужденных к наказаниям в виде обязательных работ, лишения свободы условно с испытательным сроком, лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, не имеющих постоянной работы и испытывающих трудности в трудоустройстве.

Сотрудниками отделов содействия занятости населения были предложены осужденным имеющиеся в наличии работодателей вакансии, выслушаны имеющиеся проблемы в трудоустройстве, даны необходимые рекомендации, приняты необходимые меры по содействию в трудоустройстве в организации и предприятия в районе проживания.

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Источник: 13.fsin.su