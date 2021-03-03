Стартовал конкурс «Лучший предприниматель городского округа Саранск–2021»

Стартовал конкурс под названием «Лучший предприниматель городского округа Саранск-2021».

В указанном конкурсе могут принять участие субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные или осуществляющие деятельность на территории Саранска более двух лет.

Конкурсная комиссия проводит оценку производственно-хозяйственной деятельности участников конкурса и по результатам принимает окончательное решение о победителе.

Субъекты малого и среднего предпринимательства должны направить заявки в конкурсную комиссию по адресу: г. Саранск, пр. Ленина, 4, кабинет № 320. Документы принимаются до 1 апреля 2021 года.

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Источник: adm-saransk.ru