В Краснослободском районе во время демонтажа здания погиб мужчина

В Краснослободском районе при демонтаже здания погиб мужчина.

Происшествие произошло днём 3 марта на территории населенного пункта Заберезово. Несколько мужчин демонтировали здание недействующего магазина. В результате обрушения части кирпичной стены был смертельно травмирован один из рабочих 1977 года рождения.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку по факту случившегося.

По информации, которая была опубликована пресс-службой СУ СК РФ по Мордовии.

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Источник: mordovia.sledcom.ru