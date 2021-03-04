В Мордовии двух жителей Ульяновской области осудили за мошенничество

В Мордовии суд вынес приговор в отношении двух жителей Ульяновской области, обвиняемых в мошенничестве.

В марте 2019 года два жителя Ульяновской области 1985 и 1998 годов рождения на автомобиле, за рулем которого находился их знакомый, приехали в Мордовию с целью сбыта поддельных денежных средств. Преступники нашли объявления о продажах мобильных телефонов. Злоумышленники встретились с двумя продавцами и в качестве оплаты предоставили им 14 поддельных денежных купюр номиналом 5 тыс. рублей каждая. Затем преступники встретились с ещё одной жительницей Мордовии, которая продавала мобильный телефон. Женщина захотела проверить предлагаемые ей в качестве оплаты купюры в банке. Один из преступников предложил перечислить деньги на счет гражданки. Осужденный, заявив, что он положит средства на свой счет через терминал, скрылся.

Затем преступники отправились в Самару, где сбыли ещё 8 фальшивых банкнот.

Решением суда в отношении жителя Ульяновской области 1985 года рождения была избрана мера наказания в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы. Второй участник преступления был приговорен к 1 году и 10 месяцам лишения свободы условно.

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Источник: 13.мвд.рф