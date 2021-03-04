В Мордовии полицейские провели обучающее занятие для представителей бизнеса

В УНК МВД по Мордовии состоялась встреча с представителями фирм, использующих в своей деятельности прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ, подлежащие контролю.

Полицейские рассказали сотрудникам Ардатовского светотехнического завода и Центра стоматологии города Саранска о правилах оборота прекурсоров и предоставления отчетов о работе с ними, а также об ответственности за нарушение законодательства в данной сфере.

Особое внимание организаторы мероприятия обратили на недостатки, наиболее часто выявляемые в ходе проведения плановых выездных проверок.

Также читайте о том, что в Мордовии осужденных проконсультировали по вопросам трудоустройства.

Источник: 13.мвд.рф