В Большеберезниковском районе пожар уничтожил жилой дом и несколько надворных построек

В Большеберезниковском районе произошел пожар, который уничтожил жилой дом и несколько надворных построек.
Вечером 3 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Черная Промза. На улице Центральной загорелись несколько надворных построек и жилой дом №126.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Огонь уничтожил жилой дом и надворные постройки на общей площади, составляющей 110 квадратных метров.
В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru