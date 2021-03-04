В Большеберезниковском районе пожар уничтожил жилой дом и несколько надворных построек

В Большеберезниковском районе произошел пожар, который уничтожил жилой дом и несколько надворных построек.

Вечером 3 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Черная Промза. На улице Центральной загорелись несколько надворных построек и жилой дом №126.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь уничтожил жилой дом и надворные постройки на общей площади, составляющей 110 квадратных метров.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru