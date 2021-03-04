Житель Мордовии пойдет под суд по обвинению в мошенничестве

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении 31-летнего местного жителя, который обвиняется в мошенничестве.

В период с 2015 по 2017 год обвиняемый и несколько его знакомых путем обмана совершили хищение денежных средств страховой компании, предназначенных для выплаты страховых возмещений. Мужчины приобрели несколько подержанных автомобилей различных марок с механическими повреждениями, инсценировали дорожно-транспортные происшествия, после чего подавали документы в страховую компанию на получение выплат.

В результате противоправных действий обвиняемого и его знакомых страховой компании был причинен ущерб в размере около 2,5 млн рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф