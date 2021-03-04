В Саранске 26-летний парень стал жертвой неизвестного мошенника

В Саранске 26-летний местный житель лишился денежных средств, поверив неизвестному мошеннику.

Некоторое время назад 26-летнему жителю Саранска позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности банка. Молодой человек, зная, что очень часто подобным образом действуют мошенники, прервал разговор. После этого парню поступил звонок с номера 102. Позже выяснилось, что преступник воспользовался сервисом подмены номеров. Незнакомец, представившийся полицейским, заявил, что в настоящее время проводится операция по поимке мошенников, а затем попросил горожанина оказать помощь. Под указанным предлогом молодой человек продиктовал незнакомцу данные своей банковской карты и коды, полученные в смс-сообщениях. После этого со счета горожанина были списаны денежные средства в сумме 61,9 тыс. рублей.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

Также читайте о том, что житель Мордовии пойдет под суд по обвинению в мошенничестве.

Источник: 13.мвд.рф