Жительницу Мордовии и её зятя осудили за незаконное хранение наркотиков

В Мордовии суд вынес приговор в отношении пенсионерки и её зятя, обвиняемых в незаконном хранении наркотиков.

С весны прошлого года житель Саранска выращивал на приусадебном участке своей тещи, расположенном в одном из районов Мордовии, коноплю. Спустя несколько месяцев мужчина собрал, высушил и спрятал там же марихуану общим весом 784 г.

В октябре осужденный попросил тещу привезти ему наркотическое средство. Женщину, которая направлялась к дому зятя, задержали в ходе проводимых мероприятий сотрудники УНК МВД по Мордовии. При себе у гражданки был обнаружен пакет с марихуаной.

Приговором суда обвиняемым было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с исправительным сроком от 2 до 4 лет.

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Источник: 13.мвд.рф