Прокуратура Мордовии выявила нарушения в деятельности исправительной колонии

Прокуратура Мордовии провела проверку соблюдения уголовно-исполнительного и иного законодательства в исправительной колонии №13 УФСИН РФ по республике.

В ходе проверки были выявлены нарушения. Допускались нарушения уголовно-исполнительного законодательства о материально-бытовом и медико-санитарном обеспечении осужденных. Были выявлены нарушения трудового законодательства при привлечении осужденных к оплачиваемому труду, а также нарушения законодательства о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства.

Были выявлены и другие нарушения законности.

По результатам проверки и.о. прокурора республики Перескоковым Л.В. начальнику территориального органа ФСИН России и начальнику ФКУ здравоохранения «Медико-санитарная часть №13 ФСИН России» были внесены представления.

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Источник: epp.genproc.gov.ru