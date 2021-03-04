В Саранске разыскивается гражданин, подозреваемый в повреждении чужого автомобиля

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскивается гражданин, который подозревается в повреждении чужого автомобиля.

В ночь на 6 февраля нынешнего года во дворе жилого дома, расположенного в Пролетарском районе города, неизвестный гражданин повредил лобовое стекло и крышку капота припаркованного автомобиля марки «Мазда».

Предполагаемый преступник был одет в серую куртку с капюшоном и темные штаны.

Все, кто что-либо знает о личности или местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонным номерам: 8(8342)29-77-44, 76-08-80 или 02.

Читайте также о том, что жительницу Мордовии и её зятя осудили за незаконное хранение наркотиков.

Источник: 13.мвд.рф