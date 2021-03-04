Прокуратура Краснослободского района выявила нарушения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан

Прокуратурой Краснослободского района в связи с поступившими обращениями от граждан были проведены проверки исполнения законодательства о порядке рассмотрения обращений в ГБУЗ РМ «Краснослободская центральная районная больница» и МБУ «Центр культуры» Краснослободского района.

Установлено, что в ГБУЗ РМ «Краснослободская центральная районная больница» в конце ноября прошлого года поступило обращение о выдаче документов, которое рассмотрено, но письменный ответ должностным лицом заявителю направлен не был.

Аналогичное нарушение было выявлено в МБУ «Центр культуры» Краснослободского района в ходе рассмотрения обращения местного жителя, поступившее в прокуратуру района.

Виновные должностные лица были привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.

Кроме того, главному врачу ГБУЗ РМ «Краснослободская центральная районная больница» и директору МБУ «Центр культуры» Краснослободского района были внесены представления об устранении выявленных нарушений, причин и условий, им способствовавших.

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Источник: epp.genproc.gov.ru