Жительница Ромодановского района фиктивно прописала в своем доме нескольких человек

В Ромодановском районе местная жительница фиктивно прописала в своем доме нескольких человек.

Было установлено, что в марте 2019 года 29-летняя жительница указанного района фиктивно зарегистрировала в принадлежащем ей доме четырех граждан России 1989, 1990, 1997 и 2015 годов рождения.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф