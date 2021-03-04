Жителя Саранска осудили за разбойное нападение

В Саранске суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в разбойном нападении.

В начале июля прошлого года 30-летний житель Саранска гостил у своего знакомого, проживающего в одной из квартир жилого дома, расположенного по адресу – улица Косарева. Мужчина в компании нескольких граждан распивал спиртные напитки. Когда спиртное закончилось, 30-летний горожанин потребовал у 36-летней участницы застолья её золотые серьги. Женщина ответила отказом. После этого мужчина, взяв в руки нож, отобрал ювелирные украшения, угрожая отрезать уши пострадавшей. Преступник сдал серьги в ближайший комиссионный магазин, получив за это 2700 рублей. На полученные деньги мужчина купил спиртное, а затем вернулся в квартиру знакомого, где продолжилось застолье. Спустя некоторое время преступник, вновь угрожая ножом, похитил у пострадавшей мобильный телефон.

Решением суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф