Полицейские изъяли наркотики у безработного жителя Саранска

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики у безработного местного жителя.

Поздним вечером 2 марта возле гаражей, расположенных на территории Пролетарского района города, стражами порядка был задержан 32-летний безработный житель Саранска, в ходе личного досмотра которого были обнаружены и изъяты синтетические наркотики массой 2,31 г.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф