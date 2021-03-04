В УФСИН РФ по Мордовии прошли соревнования по лыжным гонкам

На стадионе посёлка Явас прошли соревнования по лыжным гонкам в зачет спартакиады УФСИН РФ по Мордовии.

В указанных соревнованиях приняли участие более 100 сотрудников и работников пенитенциарного ведомства региона, а также ветеранов уголовно-исполнительной системы.

Эти соревнования являются отборными на чемпионат ФСИН России по лыжным гонкам и зимнему служебному двоеборью, который будет проходить в Сыктывкаре в конце марта.

По итогам соревнований победу одержала команда Управления.

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Источник: 13.fsin.su