В УФСИН РФ по Мордовии прошли соревнования по лыжным гонкам

На стадионе посёлка Явас прошли соревнования по лыжным гонкам в зачет спартакиады УФСИН РФ по Мордовии.
В указанных соревнованиях приняли участие более 100 сотрудников и работников пенитенциарного ведомства региона, а также ветеранов уголовно-исполнительной системы.
Эти соревнования являются отборными на чемпионат ФСИН России по лыжным гонкам и зимнему служебному двоеборью, который будет проходить в Сыктывкаре в конце марта.
По итогам соревнований победу одержала команда Управления.
Также читайте о том, что в Мордовии сотрудницы МВД приняли участие в личном первенстве по двоеборью.
Источник: 13.fsin.su