В Саранске 7 марта пройдет ярмарка валенок

В Саранске 7 марта пройдет первая в этом году выставка-ярмарка «Валенки мордовские».

Жители и гости города смогут приобрести валенки, варежки, перчатки, носки и другие изделия местных мастеров из натуральной шерсти. Для удобства на ярмарке будет работать стол заказов по ремонту валенок.

Ярмарка пройдет в ДК по адресу: г. Саранск, ул. Титова, д. 23. Время работы ярмарки: с 10:00 до 15:00.

По вопросам участия в выставке-ярмарке можно обращаться по телефону 8 (8342) 24-15-40 или подать заявку на адрес электронной почты eco6@adm-saransk.ru.

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Источник: adm-saransk.ru