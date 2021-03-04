Прокуратура Кочкуровского района выявила нарушения градостроительного законодательства

Прокуратурой Кочкуровского района была проведена проверка исполнения градостроительного законодательства в деятельности администрации данного района.

Были выявлены нарушения по информационному обеспечению градостроительной деятельности. На сайте администрации района отсутствует информация и актуальные редакции действующих административных регламентов, документов территориального планирования, предложений о приобретении земельных участков с подробной информацией о проведенных аукционах и др.

Кроме того, выявлена неполнота муниципальной нормативной правовой базы. Администрацией района не разработаны и не утверждены программы комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры сельских поселений и не обеспечено их размещение в информационной системе территориального планирования.

Главе районной администрации было внесено представление. Нарушения устранены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

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Источник: epp.genproc.gov.ru