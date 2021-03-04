В Мордовии проверили готовность аварийной и пожарно-спасательной техники МЧС

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов вместе с руководителем Волжско-Окского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Игорем Кокуновым проверил готовность аварийной и пожарно-спасательной техники МЧС республики.

Подготовку к возможному паводку спасатели Мордовии начинают одновременно с противопожарными работами.

Одной из важнейших единиц техники является подвижной республиканский пункт управления. В его составе имеются два автомобиля, один из которых – это рабочие места главы республики и комиссии по ЧС. Второй автомобиль – это мобильный узел связи, он оборудован коротковолновой, ультракоротковолновой и даже спутниковой связью.

Ещё один важнейший автомобиль представляет собой собственную разработку республики. Он выпущен в Рузаевке. Емкость его цистерны составляет 20 кубометров, что в 3-4 раза больше стандартных моделей.

С 2014 года парк пожарной техники республики обновился на 70%. В Саранске и Рузаевке его заменили полностью. Каждая пожарная часть региона получила минимум один новый автомобиль.

Были проверены и плавательные средства, они должны быть наготове круглосуточно. Это надувные, каркасные, весельные, моторные лодки и катера.

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Источник: e-mordovia.ru