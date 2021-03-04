Артем Здунов встретился с представителями предпринимательского сообщества

Состоялась рабочая встреча временно исполняющего обязанности главы Мордовии Артема Здунова с представителями предпринимательского сообщества.

В ходе указанной встречи обсуждались проблемные вопросы продвижения бизнес-проектов в регионе, создания в республике благоприятного инвестиционного климата.

Артем Здунов поручил профильным зампредам и министрам отработать все озвученные вопросы, в том числе по созданию открытых информационных ресурсов, включающих исчерпывающие перечни площадок для реализации бизнес-проектов.

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Источник: e-mordovia.ru