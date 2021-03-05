В Саранске ищут юношу, опустошившего чужую карту

Сейчас в Саранске осуществляется активный поиск мошенника, укравшего сбережения людей с карты банка. Представитель пресс-службы МВД РМ рассказала журналистам, что злоумышленник каким-то способом завладел картой местного жителя.

Преступник мгновенно обнулил платежное средство, поскольку рассчитался за приобретение пищевых продуктов в торговой точке Пролетарского района Саранска. Аферист выглядит на 18-25 лет, телосложение стройное.

Полицейский горотдел № 4 просит направлять всю информацию о грабителе на телефоны: 8(8342) 29-77-44, 76-08-80 или 02. Подробнее на сайте MordovMedia.ru https://www.mordovmedia.ru/news/crime/item/96924/

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