На 8 марта Wink покажет фильмы и сериалы для женщин Саранска бесплатно

Целенаправленно к празднику весны и прекрасных женщин Wink создал целую коллекцию фильмов, сериалов, телеканалов, чтобы любимые зрительницы Мордовии бесплатно ими наслаждались.

Картины 8 марта – это не только сентиментальные любовные истории. Профессиональная коллекция Wink для милых дам представляет собой лучшее кино на все зрительские интересы и самые изысканные вкусы: сюжеты о равноправии дам с мужчинами, ленты о сильных женщинах, исторические, биографические фильмы, психологические драмы, легкие комедии, романтические приключения – всё, как женское настроение.

Обширная фильмотека Wink содержит телеканалы с настроением весны: глубокие эмоции, инновационные темы. Это покажет TLC, в котором импозантные ведущие расскажут о новых стилях в жизни современных леди. Вниманию зрительниц полноценный гид по моде, красоте и стилю World Fashion Show, канал «Дорама», посвященный киноиндустрии стран Востока, с популярными во всем мире сериалами из Южной Кореи, Японии, Китая и Тайваня.

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