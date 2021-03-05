Пенсионерам в Мордовии снова продлили больничный

Сегодня в Республике Мордовии всем жителям пенсионного возраста, которые работают в различных сферах производства и услуг и имеют возраст 65+, продлили больничные листы, оформленные ранее, до 19 марта.

Такая оперативная информация поступила от республиканского оперштаба по борьбе с коронавирусом. Такое продление осуществляется автоматически, чтобы пожилые люди не ходили в различные кабинеты за продлением своих больничных листов.

«Жители Мордовии возрастом 65 лет и старше, которые трудятся в различных отраслях, могут и далее находиться на самоизоляции. В этом случае застрахованным лицам 65+ будет оплачен больничный также за период с 9 по 19 марта 2021 г.» – сказано в обращении правительства республики.

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