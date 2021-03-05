В Мордовии молодой мужчина попал под суд за пьянку за рулём

В Атюрьевском районе Мордовии 24-летнего жителя с. Каменка постановлением суда заставили отрабатывать обязательные работы для штрафников на протяжении 280 часов. Наказание молодому человеку последовало за вождение авто в нетрезвом состоянии.

По информации представителя пресс-службы МВД РМ, злостный нарушитель попался в декабре минувшего года. До обеда он был дома, там употребил 0,5 литра водки, затем взял свой автомобиль и поехал в Атюрьево. На то время мужчина уже был осужден за пьянство за рулем. Но ему было мало, он снова поехал на встречу с полицейскими. Поэтому пришлось общаться с представителями закона в пьяном виде.

Сотрудники МВД знают, что прав на вождение машины у автолюбителя никогда не было. «Учитывая наказание, присужденное ранее, но не отбытое, суд назначил нарушителю 280 часов обязательных работ с лишением права управления транспортным средством на 2 года 4 месяца. Приговор в законную силу не вступил», – констатировали в правоохранительном ведомстве.

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