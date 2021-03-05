В Краснослободском районе Мордовии проведут тотальную инвентаризацию

В кратчайший срок администрация Краснослободского района обязана сделать всеобщую тщательную инвентаризацию всего хозяйства: необходимо выявить владельцев участков пустующей земли, хозяев заброшенных сооружений, разработать весомые статьи бюджетного дохода Республики Мордовии.

Так распорядился по поводу первоочередной работы районных властей врио руководителя РМ Артём Здунов. Вчера, 4 марта, руководитель региона приехал в район с рабочей поездкой с целью ознакомления с промышленными компаниями, сельскохозяйственными фирмами. Здунов посмотрел, как возводят местный физкультурно-оздоровительный комплекс.

«В былые времена на территории района находилась масса санаториев, лагерей для оздоровления детей. Давайте решать, что лучше: развивать далее это направление или создать что-то более современное», – предложил глава республики.

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