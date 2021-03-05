Мошенники оставили саранскую студентку без сбережений

В Саранске студентку возрастом 19 лет обманула злоумышленница и присвоила себе 33 835 рублей. Потерпевшая продавала платье со школьного выпускного, информацию выложила на сервис бесплатных объявлений. Позвонила дама и спросила данные карты для осуществления предварительной оплаты.

Девушка назвала звонившей даме все номера своей карты и код безопасности. У мошенницы появился полный доступ в личный кабинет. Прошло несколько минут, и все деньги были списаны с карты студентки. Она написала заявление в полицейский департамент. Представитель пресс-службы МВД Мордовии сообщила, что по факту воровства денег возбуждено уголовное дело.

В департаменте полиции подтвердили, что в феврале 2021 года 98 жителей Республики Мордовии потеряли свои деньги в результате мошенничества. В общей сложности, люди лишились таким путем 10 миллионов 95 тысяч рублей. Более пяти миллионов жители Мордовии потеряли по двум схемам: пытаясь предотвратить несанкционированное списание денег или оформление на них кредита.

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