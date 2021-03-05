В почтовых отделениях Мордовии появятся пункты выдачи и постаматы AliExpress

Почта России совместно с AliExpres Россия создадут обновленные пункты получения посылок, постаматы, точки обслуживания с общим брендом. По всей России откроется 10 тысяч постаматов и точек обслуживания. Во вновь открытых и ранее существующих почтовых пунктах появятся почтовые конторы по обслуживанию с брендом AliExpress.

По информации УФПС РМ, обновленная схема будет обслуживать 50% жителей России. Это даст возможность получателям забирать свои посылки в течение суток. Точки получения появятся благодаря стратегическому партнёрству между Почтой России и AliExpress. Проект развития логистики для рынка интернет-торговли будет действовать в период 2021-2025 гг.

Система центров логистики в России позволит Почте сохранять посылки и осуществлять их комплектацию вместе с AliExpress. Новосибирская область назначена стартовым объектом новой схемы, при которой продавцы AliExpress Россия начнут пользоваться услугами фулфилмента на основе центра почтовой логистики «Почты России». Программа там стартует в 1-м кв. 2021 г. По итогам пилота Почта и AliExpress Россия масштабируют проект и запустят сеть фулфилмент-центров по всей стране.

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