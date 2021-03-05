Минздрав Мордовии прокомментировал информацию о закрытии отделения детской больницы

Один из множества Telegram-каналов социальных сетей интернета опубликовал новость, что в Саранске скоро закроют отделение № 1 Детской республиканской клинической больницы. В той же самой заметке было написано, что весь медицинский персонал будет расформирован.

На эту информацию из Сети дали развернутый комментарий в Министерстве охраны здоровья Республики Мордовии. Чиновники ведомства ответственно заявили, что абсолютно все подразделения Детской республиканской клинической больницы и далее функционируют, как прежде, по давно утвержденной схеме работы. Нет никаких поводов для волнения родителей.

«В соответствии с требованиями приказа Минздрава РФ «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» от 20 октября 2020 года № 1130н, вступил в силу с 1 января, в лечебной организации осуществляются несущественные перемены, которые касаются маршрутизации больничного состава пациентов», – такая информация получена от руководства Детского лечебного учреждения.

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