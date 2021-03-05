Житель Саранска отправится в колонию после распития алкоголя с малознакомым мужчиной

В столице Мордовии вынесен приговор в отношении 38-летнего безработного местного жителя. Он признан виновным в грабеже. В декабре 2020 г. в Саранске ограбили 46-летнего горожанина. Он написал заявление в полицейский департамент. Познакомившись в городе с 2 мужчинами, он пошел с ними продолжать знакомство за столом в квартире у тещи нового приятеля.

Новые друзья пили водку. Когда она закончилась, подсудимый поручил гостю пойти и купить за свои средства еще водки для всех. Потерпевший отказался финансировать компанию. Посылавший его в магазин несколько раз ударил его кулаками, забрал документы, 2 тысячи рублей и выгнал из квартиры.

Полиция задержала хулигана в течение одного дня с момента принятия жалобы. Он полностью признал вину, украденное имущество все вернул. Суд приговорил негостеприимного владельца тещиной жилплощади к наказанию в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. По данным полиции, в 2019 году фигурант освободился из мест лишения свободы, где с 2016 года отбывал наказание за наркопреступление.

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