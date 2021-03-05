Жителей и гостей Саранска приглашают на аттракционы

Сейчас наступила весна. Людям в Саранске хочется с семьями выйти в город и заняться чем-то интересным. Администрация города объявила, что горожанам приготовлены увлекательные аттракционы. Традиционно в эту пору прогрессирует парк имени Пушкина – здесь включаются карусели «Веселая радуга», «Качалки» и «Тюбинг-кросс».

Веселые качалки запускают на удлиненные праздничные дни, которые состоятся благодаря Международному женскому дню. Все 3 аттракциона Пушкинского парка будут запущены в действие с 5 марта и далее всю Масленичную неделю – по 14 марта. Хорошо повеселиться и покрутиться с ветерком также приглашает всех желающих парк Пролетарского района. В нем с 6 по 14 марта жителей Саранска ожидают на аттракционе «Тюбинг-кросс».

Нынешнее 8 марта получается в понедельник. Значит, впереди подряд следуют три дня отдыха – с субботы, 6 марта, по понедельник, 8 марта. После них будет короткая неделя, состоящая всего из четырёх рабочих дней, с 9 по 12 марта. Очередные праздничные дни выпадают на май. Короткими ожидаются первые 2 недели: рабочие дни предстоят с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.

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