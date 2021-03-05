Россиянка «заминировала» административное здание, чтобы не стоять в очереди

В полицейский департамент г. Минусинска Красноярского края позвонили неизвестные. Они рассказали, что одна организация города заминирована и скоро будет взрыв. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Территорию учреждения тщательно обследовали. Опасных предметов не выявлено.

Расследование показало, что эта шутка исходила от 46-летней жительницы города. Она просто не пожелала стоять в очереди в данное учреждение. «Женщина пришла по делу, но в учреждении была большая очередь из граждан. Чтобы долго не стоять, она набрала номер полиции с личного мобильного телефона и сказала, что в помещении заложена взрывчатка», – рассказала пресс-служба МВД Красноярского края.

Сейчас в отношении звонившей дамы возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения о минировании здания. Ее суд может отправить за решетку на срок до 5 лет лишения свободы. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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