В Саранске разыскивают неизвестного, который отпинал чужую машину

Полиция Саранска пытается найти человека, изуродовавшего иномарку «Мазда СХ-5». Мужчина напал на автомобиль и стал его пинать ногами и бить кулаками, как боец без правил бьет соперника в октагоне. Все поведение этого мужчины записала камера видеонаблюдения.

Ролик демонстрирует, что человек нападает на машину, наносит серию ударов, но тут срабатывает громкая сигнализация, и нападающий быстро исчезает между домами. Представитель пресс-службы МВД Мордовии сообщила, что автомобиль «избивали» ночью 6 февраля в одном из дворов Пролетарского района. Сейчас на авто побиты крышка капота и лобовое стекло.

Сведения о человеке, напавшем на иномарку, полиция просит рассказывать по телефонам: 8(8342)29-77-44, 76-08-80 или 02. Приметы: рост 170-175 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в серую куртку с капюшоном и темные штаны.

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