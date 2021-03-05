Житель Саранска лишился 60 тысяч рублей после звонка лжеполицейского

Жителя Саранска возрастом 26 лет мошенники обманули, используя портал подмены телефонных номеров. Изначально ему позвонил мужчина. Он сказал, что звонит работник банковской службы безопасности. Но молодой человек мгновенно отключился.

Но потом прозвенел другой звонок, уже с номера 102. С ним стал разговаривать, как он сам представился, сотрудник МВД. «Полицейский» объяснил, что опера проводят спецоперацию, ловят злоумышленников. Еще он попросил содействия в сообщении сведений о картах банков и кодов из смс-сообщений.

Наивный мужчина всё предоставил, а через несколько минут с его карты списалось 61973 рублей. Реальная полиция рассказала потерпевшему, что здесь использовался портал подмены номеров. Как сообщает пресс-служба МВД РМ, по данному факту проводится проверка.

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