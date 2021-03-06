Ночью в Мордовии горел автомобиль МАН

Сегодня в Мордовии случилось воспламенение большегрузного автомобиля MAN. Информацию о загорании большой фуры на трассе предоставила пресс-служба МЧС по Республике Мордовии.

Как сообщили специалисты ведомства, данное происшествие произошло ночью 5 марта в Зубово-Полянском районе на 2-м км автомобильной трассы Потьма – Барашево. Сначала по автостраде ехал грузовик МАН. Его прицеп был доверху заполнен лесом. Свидетели сообщают, что синий 13-летний автомобиль, особенно на подъемы, двигался с трудом и характерным звуком.

Затем прицеп с бревнами сначала окутал густой дым, потом дерево воспламенилось. Очевидцы быстро вызвали спасателей МЧС. Спасатели уточняют, что площадь возгорания составила один квадратный метр. Огонь уничтожил левое переднее колесо прицепа. И с этим надо что-то делать. Например, менять колесо.

Также читайте о том, что житель Саранска лишился 60 тысяч рублей после звонка лжеполицейского.