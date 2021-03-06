В Мордовии напали на Ленина

Ночью 5 марта теньгушевское село Вичкидеево оказалось в эпицентре почти политического скандала. Здесь напали на Ленина – легендарную деревенскую достопримечательность. Настоящее имя «вождя» — Александр Гореев. Прозвище досталось ему от отца, которого Лениным звали за отчество Ильич.

Говорят, что Ленин-старший поранил себя ножом в приступе белой горячки, дом Ленина пользуется недоброй славой. Жизнь помотала Александра изрядно. Однажды он поехал на заработки и оказался в плену, несколько лет бесплатно проработав в Краснодарском крае. Последние годы живет на малой родине и, по словам людей, сочувствующих общему течению жизни, собирает «синие» компании алкоголиков и тунеядцев со всей округи.

И вот очередные посиделки едва не закончились для Ленина трагически. Мужчина выпивал в компании приятеля Григория Гладышева. В итоге совместное распитие переросло в стычку. Гость ударил обухом колуна Ленина по голове. Пострадавший добрался до родственников, ему вызвали «скорую». Приехавшая полиция задержала подозреваемого.

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