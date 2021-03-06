В Саранске – массовое ДТП с участием общественного транспорта

Рейсовый автобус «Форд», грузовик МАЗ и отечественный легковой автомобиль «Лада-Приора» совершили аварию в оживленном месте Саранска. Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано на пересечении ул. Радищева и ул. Гагарина сегодня утром, 6 марта.

Как утверждают журналисты «С», в данной аварии никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения различной степени. Каждое транспортное средство уехало с места ДТП самостоятельно.

Происшествие нарушило стройный график движения всех транспортных средств. Побитые машины перекрыли 2 полосы из 3 имеющихся на данном отрезке автодороги, из-за этого возникли сложности с движением троллейбусов. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

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