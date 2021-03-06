В Мордовии бывший зэк приревновал возлюбленную и сломал ребра потенциальному сопернику

Жителю Дубенского района Республики Мордовии, 42-летнему гражданину, предъявили обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека. 19-летняя студентка техникума организовала встречу у себя дома, куда был приглашен 35-летний знакомый. Девушка, гость и сожитель пили водку.

В порыве ревности сожитель избил гостя ногами и кулаками. Ему показалось, что его сожительница изменяет ему с приятелем. Медики обнаружили у избитого мужчины множественные ушибы, перелом 2 ребер, кровоподтеки лица и тела.

Сожитель ранее судим, за ним числятся совершенные преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В прошлом году он только вышел из заключения. Там он отсидел 6 лет.

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