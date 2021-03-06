В Мордовии ищут магазинного вора

В Мордовии разыскивается человек, который совершил воровство. Полицейские проводят мероприятия по определению места проживания и личности данного мужчины. Как свидетельствуют показания работников торговли, 24 февраля 2021 г. данный человек украл портативную колонку по цене 9000 рублей.

Хищение зафиксировано в ТЦ на ул. Бульвар Горшкова, 12 в Рузаевке. Приметы: с виду 40-45 лет, телосложение среднее, рост 170 см. Одежда: черная куртка, темные брюки, черная шапка, черная обувь.

Если кто-то из жителей Мордовии что-либо знает либо видел, где бывает этот человек, о его личности или местонахождении, просьба сообщить по телефонам: 8(8345) 14-03-89, 89997780465 или 02.

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