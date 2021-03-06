В Мордовии выбрали самых красивых «Леди в погонах»

По традиции, сложившейся годами, перед женским праздником мордовские служащие МВД провели конкурс «Леди в погонах». В нем участвовали 31 прекрасная сотрудница ОВД Республики Мордовии.

Первым туром программы стало онлайн-голосование «Вконтакте». В результате подсчета голосов жюри отобрали пять девушек для финала. Второй тур был домашней заготовкой. Участницы демонстрировали ролик, снятый заранее, о приготовлении любимого блюда. Еще одним важным этапом соревнований стало выполнение норматива по неполной разборке и сборке пистолета Макарова.

После совещания жюри был оглашен главный итог состязаний девушек МВД. Титул королевы конкурса «Леди в погонах» завоевала капитан полиции Светлана Тимеева. Первой Вице-леди стала инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отделения «Ковылкинский» лейтенант полиции Алена Агеева. «Леди Грация» – инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения Сабина Бикбулатова. Королеве бала и победительницам сослуживцы-мужчины вручили заслуженные призы.

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