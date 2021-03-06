В Саранске 73-летнюю старушку будут судить за кражу кошелька

В Чамзинском районе Республики Мордовии в суд отправлено дело, заведенное на пенсионерку возрастом 73 года. Как выяснили сотрудники МВД, пожилая женщина 22 декабря минувшего года, находясь в торговом зале магазина, присвоила чужой кошелек с деньгами и некоторыми аксессуарами.

Совершала преступление пенсионерка в магазине Чамзинки. Перед ней другая покупательница покупала пищевые продукты. Укладывая упаковки в свой пакет, она машинально положила бумажник на магазинную полку и ушла. Заметила, что кошелька нет, придя домой. Вернулась назад, однако там кошелька уже не было. Просмотрев вместе с кассиром записи камер, они увидели, что пенсионерка подобрала чужое портмоне.

Когда полиция предъявила ей обвинение, старушка признала вину. Снимки, лежавшие в кошельке, она выбросила. Иконы, которые были там, и деньги - забрала. Уголовное дело, составленное по факту воровства, передано в суд. За кражу пенсионерке грозит наказание в виде штрафа, обязательных или исправительных работ на срок до одного года, принудительных работ на срок до двух лет.

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