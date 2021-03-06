Тренер из Саранска едва не стала жертвой мошенников, но вовремя опомнилась

Накануне в Саранске дежурному МВД позвонила девушка 27 лет. Она работает в спортшколе, тренирует спортсменов. Ей позвонили, представились банковской службой безопасности.

Эта схема известная, мошенники часто ее используют. Далее идет жесткий прессинг на жертву. Банкир сообщил, что с ее карты воры списывают деньги. Он даже назвал, что они сейчас в Омске. И еще обнадежил, что можно ее деньги сохранить. Испугавшись потери денег, тренер спортшколы выложила злоумышленнику номер карты и коды входа из смс-сообщений.

Преступники зашли в ее карту, выписали на нее кредит на 600 тыс. рублей. Но тут воров ожидало большое фиаско. Увидев, что на ее счет упали кредитные деньги, спортсменка словно очнулась. Девушка мгновенно отключила общение и быстро сообщила полицейским обо всем. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД Мордовии.

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