Жителям Саранска предлагают обсудить благоустройство города

В Саранске начали собирать пожелания и советы, как лучше обустроить места общественного пользования. В мордовской столице с 18 по 31 января группировали предложения жителей, как лучше сформировать площадки общественных территорий, благоустраиваемых в 2022 году.

Таких территорий всего получилось три: сквер Подольских курсантов по ул. Гагарина – Комарова, бульвар Эрьзи, набережная реки Саранка. Теперь саранские жители думают над разработкой схем благоустройства данных городских кластеров.

Каждый патриот Саранска вправе прислать предложение до 18 апреля 2021 года на E-mail dgha@adm-saransk.ru. На федеральном сервисе 13.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая 2021 состоится рейтинговое голосование, на котором определится кластер, благоустраиваемый в 2022 году.

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