С 28 марта аэропорт Саранск переходит на весенне-летнюю навигацию

В воздушной гавани Саранска на сегодняшний день уже открыта продажа билетов с 28 марта на рейсы авиакомпании «Азимут» по маршруту Краснодар – Саранск – Минеральные Воды – Саранск – Краснодар. Вылет с Краснодара планируется в 08:00 местного времени, прибытие в Саранск в 10:00.

Вылет в Минеральные Воды в 10:50, прибытие в 12:50. Вылет с Минеральных Вод в Саранск в 13:40, прибытие в 15:40. Вылет в Краснодар в 16:30, прибытие в 18:35. Рейсы будут выполняться 2 раза в неделю по средам и воскресеньям.

Также с 1 апреля авиакомпания «ИрАэро» продлила продажу билетов на рейсы по маршруту Санкт – Петербург – Саранск – Санкт Петербург по понедельникам и четвергам. Вылет с аэропорта Пулково в 10:40, прибытие в Саранск в 12:20. Вылет из Саранска обратно в 13:20, прибытие в 15:00. Рейсы будут выполняться на комфортабельных самолетах Superjet-100.

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