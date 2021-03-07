Житель Мордовии смастерил патроны для ружья умершего отца

В Ковылкинском районе Мордовии под уголовное дело попал 27-летний местный житель. Он решил самостоятельно производить боеприпасы. Теперь, за незаконное изготовление патронов 16-го калибра в количестве 14 штук к охотничьему ружью, ему угрожает уголовная ответственность.

Полицейские пришли в дом к молодому человеку с обыском, при котором были найдены самодельные боеприпасы. Фигурант дела дал признательные показания, что на изготовление патронов он решился из-за того, чтобы начать пользоваться отцовским охотничьим ружьем. Родителя мужчины не стало в 2010 году. Теперь за незаконное производство боеприпасов житель Мордовии попадает на штраф от 100 до 200 тысяч рублей.

Полицейский департамент Мордовии осуществляет мероприятие по предупреждению незаконного оборота оружия. Идет акция «Оружие-2021». В ходе операции все люди, в жилищах которых имеется незаконное оружие, боеприпасы, взрывчатка, вправе сдать их и получить немалые деньги. Оружие сдается в полицейские участки либо в Управление Росгвардии. Уголовная ответственность в случае добровольной выдачи не наступает.

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