Жителям Саранска показали украшения древних модниц

Накануне в помещениях музейного комплекса им. Воронина в Мордовии стартовало функционирование экспозиции «Красота веков». Выставка демонстрирует вещи, найденные в результате археологических изысканий на территории Шокшинского комплекса погребения в Теньгушевском муниципалитете.

Самые разнообразные украшения для женщин представлены в витраже на 2-м этаже музейного комплекса. Для экскурсантов выставлено широкое разнообразие старинных экспонатов: шейные гривны, браслеты, ожерелья из бус, а также различные шумящие привески. Помимо украшений, в салоне широко продемонстрированы изобразительные материалы.

Таковыми являются план-карты отдельных кластеров погребения археологического памятника, изображения реконструкций внешнего вида женщин, принадлежавших к рязано-окской археологической культуре. «Новые экспонаты, недавно представленные на бьеннале, введут гостей и посетителей в ту эпоху, будут способствовать погружению в древний мир и культуру женской красоты эпохи средневековья», – отмечают в музее.

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