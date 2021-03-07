В Саранске на 7 марта объявлено оперативное предупреждение

Как свидетельствует прогноз Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Верхне - Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (Мордовский ЦГМС – Филиал ФГБУ «ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКОЕ УГМС»), 7 марта в Республике Мордовии наступит комплексное соединение неблагоприятных погодных факторов: ветер сильный, с порывами до 13-18 м/с, метель, обледенение.

Напутствие людям при ураганном ветре:

спрятать все предметы быта во дворе и на открытом балконе, спилить засохшие деревья, что в момент падения побьют стекла в окнах и разрушат стены дома;

автомобиль загнать в гараж, если его нет, отогнать машину подальше от деревьев, щитов рекламы, слабо укрепленных конструкций;

лучше на улице не ходить, но если пришлось, следует ходить подальше от щитов с рекламой, шатких сооружений и домов, где имеется слабая крыша;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

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