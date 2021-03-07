Пожарные Мордовии потушили за субботу четыре пожара

В Мордовии 6 марта, в субботу, пожарно-спасательной команде пришлось экстренно выезжать на 4 возгорания. В большинстве случаев горели частные дома, а также бани мордовских жителей. В одном пожаре от бани осталась горстка золы. Был случай, когда спасателям пришлось экстренно выехать на загородное ДТП.

В селе Уголок Зубово-Полянского района полыхала изба, где жила семья. Пламенем ликвидировано 6 м² жилплощади. Сообщения о пострадавших людях на этом пожаре не было. Телефонный звонок о возгорании поступил на пульт дежурного в 11:00. В деревне Иванова Поляна Чамзинского района ориентировочно в 11:00 воспламенился домик на загородном дачном участке. Огнем уничтожено 60 м² жилой площади. Обошлось без пострадавших.

В 17:30 в с. Кочетовка Инсарского района полыхнула банная постройка. От возгорания уничтожено 9 м² площади бани. Примерно в то же время в селе Варжеляй Торбеевского района также загорелась баня. Спасти здание не удалось. Пожар уничтожил постройку на площади 15 квадратных метров. В обоих случаях никто не пострадал.

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