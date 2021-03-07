Жительница Саранска подарила 94 000 рублей покупателю автоколёс

Жительница Саранска потеряла 94 тысячи рублей, пытаясь продать автомобильные шины. Женщина воспользовалась сервисом бесплатных объявлений, который действует на известном интернет-сайте. На её предложение откликнулся мошенник.

Как сообщает пресс-служба МВД, 31-летняя горожанка разместила своё объявление на популярном сайте. Ей поступил звонок, и потенциальный покупатель сообщил, что готов перевести предоплату. Он попросил женщину назвать номер карты, но также и код, который пришёл в смс-сообщении. Проигнорировав основное правило пользования онлайн-оплатой, которое установили банки, женщина назвала код.

Таким образом, мошенник получил доступ к личному кабинету потерпевшей и перевёл на подставные счета 94 162 рубля. Женщина обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело по статье 158 часть 3 пункт «г» «Кража с банковского счета».

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