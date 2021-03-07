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Жительница Саранска подарила 94 000 рублей покупателю автоколёс

Жительница Саранска подарила 94 000 рублей покупателю автоколёс

Жительница Саранска потеряла 94 тысячи рублей, пытаясь продать автомобильные шины. Женщина воспользовалась сервисом бесплатных объявлений, который действует на известном интернет-сайте. На её предложение откликнулся мошенник.

Как сообщает пресс-служба МВД, 31-летняя горожанка разместила своё объявление на популярном сайте. Ей поступил звонок, и потенциальный покупатель сообщил, что готов перевести предоплату. Он попросил женщину назвать номер карты, но также и код, который пришёл в смс-сообщении. Проигнорировав основное правило пользования онлайн-оплатой, которое установили банки, женщина назвала код.

Таким образом, мошенник получил доступ к личному кабинету потерпевшей и перевёл на подставные счета 94 162 рубля. Женщина обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело по статье 158 часть 3 пункт «г» «Кража с банковского счета».

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