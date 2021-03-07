Триста часов за велосипед: житель Мордовии отработает за похищенный транспорт

Жителю деревни Ширингуши присудили 300 часов принудительных работ за воровство двухколесной машины. Районный суд Зубово-Полянска постановил о таком наказании преступнику. Злоумышленник украл велосипед 25 ноября 2020 года.

Полицейское ведомство сообщило, что 32-летнего местного мужчину будут судить по ст. 158 ч.2 за воровство транспортного средства, являющегося собственностью владелицы кафе. Учреждение общепита находится в пос. Умёт. Хозяйка кафе жила в пос. Явас и ездила на работу велосипедом, который потом ждал владелицу под дверью, не пристегнутый цепью.

Женщина заметила, что велосипед пропал, ночью, когда после работы хотела добираться в свой поселок. Она немедленно позвонила полицейским. Оперативная группа быстро задержала похитителя, который был в состоянии алкогольного опьянения. Транспорт возвратили владелице, а мужчину приговорили к обязательным работам.

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